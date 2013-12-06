Обама и экс-президенты США приедут на похороны Манделы - агентство

Об этом сообщает в пятницу РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, на похоронах самого известного в мире борца против апартеида также будут присутствовать экс-президенты США и известные американские политики.

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Официальная дата похорон пока не объявлена. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в южноафриканском правительстве сообщил, что церемония состоится не ранее чем через неделю в деревне Куну, где Мандела родился 95 лет назад.

В конце июня в ходе визита в ЮАР Обама не смог лично увидеть Манделу, который тогда находился в госпитале, но встретился с его семьей.