Обама и экс-президенты США приедут на похороны Манделы - агентство
07:45, 06 декабря 2013Мир
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Президент США Барак Обама, вероятнее всего, приедет на похороны скончавшегося накануне бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы
На похороны Манделы приедет Обама / Фото gov.za
Об этом сообщает в пятницу РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, на похоронах самого известного в мире борца против апартеида также будут присутствовать экс-президенты США и известные американские политики.
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Официальная дата похорон пока не объявлена. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в южноафриканском правительстве сообщил, что церемония состоится не ранее чем через неделю в деревне Куну, где Мандела родился 95 лет назад.
В конце июня в ходе визита в ЮАР Обама не смог лично увидеть Манделу, который тогда находился в госпитале, но встретился с его семьей.
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