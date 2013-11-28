На юге Киргизии произошло землетрясение, жертв нет

Землетрясение магнитудой 4.9 произошло утром в четверг в Алайском районе Ошской области Киргизии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС республики.

"По данным института сейсмологии национальной академии наук, произошел подземный толчок магнитудой 4.9. Очаг землетрясения располагался на территории Киргизстана, в 125 километрах к юго-востоку от южной столицы республики города Ош", - сообщил собеседник агентства.

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По данным пресс-службы, к этому моменту в МЧС республики не поступало данных о жертвах и разрушениях.

В октябре 2008 года киргизское село Нура, расположенное в этом же районе, возле киргизско-китайской границы, было почти до основания разрушено ночным 8-балльным толчком. Тогда в Нуре погибли 75 человек, еще 150 получили ранения.