Подсчитан ущерб, нанесенный российскому посольству в Варшаве

Ущерб имуществу российского посольства в Варшаве от действий хулиганов во время «Марша независимости» 11 ноября составил 11 тысяч долларов.

Об этом сказала РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Валерия Пержинская.

«Ущерб составил 11 тысяч долларов», - сказала она, напомнив, что Россия будет добиваться его компенсации от польских властей, не сумевших обеспечить безопасность посольства.

Основной ущерб участники организованного в День независимости Польши шествия нанесли автоматическим воротам посольства, также пострадали три машины дипломатов, из-за пожара в полицейской будке закоптился и потребовал покраски столб ограды.

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Как сообщал УНИАН, 11 ноября в Варшаве во время "Марша независимости", организованного радикальными националистическими организациями, произошло несколько инцидентов и столкновений молодых людей с правоохранителями и с представителями либеральных организаций.

Группа многочисленностью от 200 до 300 человек напала на несколько учреждений, среди которых Посольство России. По данным польских правоохранительных органов, хулиганы подожгли будку охранника посольства и бросали в сторону посольства камни и флаеры, выкрикивали неприличные слова в адрес россиян.

Организаторы марша заявили, что хулиганы не имеют никакого отношения к ним, отмечая, что в их мероприятии приняли участие "десятки тысяч" людей, назвав их "настоящими патриотами Польши".