Горсовет Торонто лишил полномочий скандального мэра-наркомана

01:15, 16 ноября 2013
Мир
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Городской совет канадского города Торонто большинством голосов проголосовал за лишение части полномочий мэра Роба Форда, оказавшегося в последнее время в центре череды скандалов, связанных с его эпатажным поведением, злоупотреблением алкоголем и наркотическими веществами.

Роб Форд, мер Торонто Кадр відео thestar.com

Решение было принято 39 голосами за лишение полномочий при трех голосах против, передает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс. Теперь Форд не сможет назначать и отправлять в отставку своего заместителя и исполнительный комитет, отвечающий за бюджетные вопросы.

Инициатор голосования Джон Филион заявил, что решение направлено на то, чтобы лишить Форда возможности отправить в отставку тех членов комитета, которые активно его критикуют.

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"Мы должны лишить его власти во благо города. Волна уже поднялась, и теперь найдется не так много людей, которые готовы защищать его", — сказал член городского совета Дензил Миннан-Вонг. Как отмечает агентство, большинство в горсовете хотели бы, чтобы Форд ушел в отставку, однако у них нет законных оснований для инициирования этого.

Форд, в свою очередь, заявляет, что намерен отстаивать свои права в суде.

Череда скандалов вокруг мэра Торонто начала разворачиваться в мае этого года, когда в СМИ появились первые слухи о том, что существует видеозапись, на которой Форд запечатлен курящим крэк. Градоначальник долго не признавался в существовании видео и в употреблении наркотика, пока в конце октября полиция не объявила об обнаружении видеозаписи.

Форд признал факт употребления крэка и извинился перед горожанами за свое пристрастие к наркотикам, отметив при этом, что не собирается уходить в отставку.

Вслед за этим скандалом последовали новые. В частности, СМИ обнародовали видео, на котором мэр угрожает убить неизвестного человека, при этом активно используя нецензурную лексику.

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