Горсовет Торонто лишил полномочий скандального мэра-наркомана

Решение было принято 39 голосами за лишение полномочий при трех голосах против, передает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс. Теперь Форд не сможет назначать и отправлять в отставку своего заместителя и исполнительный комитет, отвечающий за бюджетные вопросы.

Инициатор голосования Джон Филион заявил, что решение направлено на то, чтобы лишить Форда возможности отправить в отставку тех членов комитета, которые активно его критикуют.

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"Мы должны лишить его власти во благо города. Волна уже поднялась, и теперь найдется не так много людей, которые готовы защищать его", — сказал член городского совета Дензил Миннан-Вонг. Как отмечает агентство, большинство в горсовете хотели бы, чтобы Форд ушел в отставку, однако у них нет законных оснований для инициирования этого.

Форд, в свою очередь, заявляет, что намерен отстаивать свои права в суде.

Череда скандалов вокруг мэра Торонто начала разворачиваться в мае этого года, когда в СМИ появились первые слухи о том, что существует видеозапись, на которой Форд запечатлен курящим крэк. Градоначальник долго не признавался в существовании видео и в употреблении наркотика, пока в конце октября полиция не объявила об обнаружении видеозаписи.

Форд признал факт употребления крэка и извинился перед горожанами за свое пристрастие к наркотикам, отметив при этом, что не собирается уходить в отставку.

Вслед за этим скандалом последовали новые. В частности, СМИ обнародовали видео, на котором мэр угрожает убить неизвестного человека, при этом активно используя нецензурную лексику.