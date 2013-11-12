В Таиланде пассажирский поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие

Пассажирский поезд-экспресс, следовавший из столицы Таиланда Бангкока в город Нонгкхай, сошел с рельсов в районе города Удонтхани, есть пострадавшие, жертв нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Третий национальный телеканал Таиланда.

"Дизельный экспресс сошел с рельсов около 06.00 утра. Три вагона из пяти сошли с рельсов, два остались на рельсах. Скорость поезда была невелика, так как состав проходил железнодорожный переезд, в силу этого большинство пострадавших, включая машиниста и пассажиров, получили легкие ушибы и порезы. Несколько человек получили более серьезные травмы и были доставлены в больницы. Точное количество пострадавших уточняется", - сказал в интервью телеканалу лейтенант полиции Бодин Пханьясо, дежурный по городскому отделу полиции Удонтхани, прибывший на место происшествия.

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Дизельный экспресс таиландских железных дорог представляет собой состав из трех-пяти вагонов, без локомотива в голове поезда: два или три вагона в составе снабжены дизельными двигателями. Это самые быстрые поезда в стране, развивающие скорость до 100 километров в час.

В аварии были повреждены четыре вагона, сооружения железнодорожного переезда и другое имущество на 2,5 миллиона долларов, говорится в сообщении телеканала.

Авария, по мнению полиции, произошла в результате перекоса бетонной плиты, служащей дорожным покрытием на переезде. Плиту перекосило из-за частого проезда по ней перегруженных грузовых автомобилей. Приподнятый угол плиты оказался ровно посередине между рельсами, и выбил состав, проезжавший переезд, с железнодорожного полотна, говорится в новостном сюжете телеканала.