Либерман вернулся в кресло главы МИД Израиля

Его назначение, накануне санкционированное правительством, утвердило большинство парламентариев, после чего 55-летний уроженец Молдавии принес присягу в качестве министра, пишет РИА Новости.

Основное препятствие для восстановления Либермана в должности, которую он занимал в 2009-2012 годах, снял в минувшую среду Иерусалимский мировой суд, полностью оправдав его по делу о злоупотреблении общественным доверием.

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Пост главы МИД был еще до январских выборов в парламент обещан Либерману премьером Биньямином Нетаньяху, который в ожидании исхода судебного процесса формально сам возглавлял внешнеполитическое ведомство.

В правящем блоке "Ликуд-Бейтену" Либерман занимает второе место после премьера. В ожидании возможности вернуться в правительство политик возглавлял парламентскую комиссию по иностранным делам и обороне.