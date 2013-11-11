Либерман вернулся в кресло главы МИД Израиля
Самый известный русскоговорящий политик Израиля Авигдор Либерман в понедельник вернулся в кресло главы МИД после почти года перерыва, который ему понадобился для того, чтобы доказать свою невиновность в суде.
Его назначение, накануне санкционированное правительством, утвердило большинство парламентариев, после чего 55-летний уроженец Молдавии принес присягу в качестве министра, пишет РИА Новости.
Основное препятствие для восстановления Либермана в должности, которую он занимал в 2009-2012 годах, снял в минувшую среду Иерусалимский мировой суд, полностью оправдав его по делу о злоупотреблении общественным доверием.
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Пост главы МИД был еще до январских выборов в парламент обещан Либерману премьером Биньямином Нетаньяху, который в ожидании исхода судебного процесса формально сам возглавлял внешнеполитическое ведомство.
В правящем блоке "Ликуд-Бейтену" Либерман занимает второе место после премьера. В ожидании возможности вернуться в правительство политик возглавлял парламентскую комиссию по иностранным делам и обороне.