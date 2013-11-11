В Дрездене университет случайно отчислил сразу всех студентов

В учебном заведении говорят, что это произошло из-за ошибки одного из программистов.

Информационный центр университета накануне утром разослал студентам и работникам вуза в общей сложности 48 тысяч уведомлений. В послании, которое на своих страницах в социальных сетях цитируют учащиеся, говорилось, что их регистрационные имена, предоставленные для работы с электронными службами университета, через 12 дней будут заблокированы. В качестве причины блокировки для студентов указывалось их отчисление, для преподавателей и других сотрудников вуза - истечение их контрактов.

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Уведомления были направлены практически всем 37 тысячам студентов, а также работникам университета. "Предположительно, уведомление получил даже ректор", - сказала РИА Новости по телефону пресс-секретарь учебного заведения Ким-Астрид Магистер (Kim-Astrid Magister).

По ее словам, это произошло из-за компьютерного сбоя, причиной которого стал человеческий фактор. "Один из программистов информационного центра допустил ошибку. Ее заметили еще в пятницу, но, как выяснилось позже, полностью локализовать ее не удалось. В итоге в выходные была по ошибке произведена эта рассылка. Мы еще в течение вчерашнего дня все исправили. Информационный центр разослал всем уведомления о том, что это был сбой, и принес свои извинения", - сообщила Магистер.

Она подчеркнула, что ни один из студентов не был исключен, а все сотрудники вуза продолжают работу.