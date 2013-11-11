BBC: Тайфун "Хайян" добрался до Вьетнама

Тропический тайфун "Хайян", ставший причиной гибели тысяч людей на Филиппинах, достиг побережья северного Вьетнама, утратив, впрочем, часть своей разрушительной силы, сообщает BBC Украина.

Тайфун теперь классифицируется как шторм первой категории. Скорость ветра в туристическом районе бухты Халонг достигает 140 км/ч.

Из подверженных риску районов Вьетнама эвакуировано около 600 тысяч человек; по меньшей мере шесть человек уже погибли.

Соседний Китай издал предупреждение об опасности тайфуна на также популярном у туристов острове Хайнань, в провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе.

В течение дня в субботу "Хайян", будучи штормом пятой категории, свирепствовал в различных районах Филиппин. До 10 тысяч человек погибло, и спасатели до сих пор не могут добраться до отдельных отрезанных местностей.

Скорость ветра в центре тайфуна, по оценке синоптиков, достигала 300 км/ч, он был одним из самых мощных за время наблюдений.

Дефицит продовольствия

Шторм и сейчас может угрожать порывами ветра до 185 км/ч и ливневыми дождями. Возможны подтопления, в том числе в столице Вьетнама Ханое.

Ханоец Нгуен Ти Уен рассказал агентству AFP о том, как он бросился в местный супермаркет запастись продуктами перед стихийным бедствием, но вернулся ни с чем.

США пообещали помочь Филиппинам, где жертвами тайфуна стали тысячи людей

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"На полках мало что осталось… Люди волнуются и закупают еду на несколько дней", - сетовал мужчина.

В понедельник во многих северовьетнамских школах отменены занятия. Сотни внутренних и международных авиарейсов также отменены.

Многие говорят о том, что цены на продовольствие подскочили, а предупреждения об эвакуации были объявлены властями слишком поздно.

Китай наготове

Согласно сообщениям, шесть человек пропали без вести в Китае - они находились на борту грузового судна у берегов острова Хайнань.

В туристическом курорте Санья эвакуировано более 13 тысяч человек, больше 200 рейсов в местном аэропорту отменены или задержаны.

Ранее министр обороны США Чак Хейгел отдал приказ начать гуманитарную операцию по помощи Филиппинам, в которой будут участвовать американские морские и воздушные силы.

Как говорится в сообщении Пентагона, США предоставят технику для поиска и спасения пострадавших с воздуха, средние и тяжелые вертолеты для эвакуации, а также самолеты для перевозок.

В полиции Филиппин сообщили, что только на одном острове Лейте от разрушительного тайфуна "Хайян" могли погибнуть около 10 тысяч человек.

Портовый город Таклобан почти полностью разрушен. На улицах лежат тела погибших.

"Хайян" считают одним из самых разрушительных тайфунов в мире за всю историю наблюдений.