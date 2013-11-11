Российского миллиардера арестовали в Камбодже - адвокат

08:47, 11 ноября 2013
Мир
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Власти Камбоджи, по предварительным данным, арестовали Полонского - адвокат.

В понедельник ночью в Камбодже началась операция по захвату Полонского

Власти Камбоджи, по предварительным данным, арестовали Сергея Полонского, сообщил РИА Новости адвокат российского бизнесмена Александр Карабанов.

"Двадцать минут назад мне об этом сообщил тележурналист, находящийся на месте. Я жду подтверждения от властей или от самого Полонского", - сказал он.

В понедельник ночью в Камбодже началась операция по захвату Полонского. Причиной "активизации"полиции Камбоджи, по словам Карабанова, стала размещенная Полонским в Facebook видеозапись, на которой должностное лицо камбоджийской полиции вымогает у него 1 миллион долларов за невыдачу российским властям.

В РФ Полонский обвиняется по делу о хищении 5,7 миллиарда рублей у дольщиков "Кутузовской мили". По данным МВД, пострадавшими от действий бизнесмена признаны более 80 граждан. Он объявлен Интерполом в международный розыск. В настоящее время Полонский находится в Камбодже, где против него и двух его друзей заведено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений и незаконном содержании под стражей. Россиян обвиняют в том, что в один из последних дней 2012 года, находясь в состоянии опьянения, они заперли в трюме яхты местный экипаж, а затем заставили моряков прыгать за борт. На прошлой неделе Генпрокуратура направила в Камбоджу, где сейчас находится бизнесмен, официальный запрос о его выдаче. Власти страны подтвердили, что готовы экстрадировать его на родину.

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