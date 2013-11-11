Российского миллиардера арестовали в Камбодже - адвокат

Власти Камбоджи, по предварительным данным, арестовали Сергея Полонского, сообщил РИА Новости адвокат российского бизнесмена Александр Карабанов.

"Двадцать минут назад мне об этом сообщил тележурналист, находящийся на месте. Я жду подтверждения от властей или от самого Полонского", - сказал он.

В понедельник ночью в Камбодже началась операция по захвату Полонского. Причиной "активизации"полиции Камбоджи, по словам Карабанова, стала размещенная Полонским в Facebook видеозапись, на которой должностное лицо камбоджийской полиции вымогает у него 1 миллион долларов за невыдачу российским властям.

В РФ Полонский обвиняется по делу о хищении 5,7 миллиарда рублей у дольщиков "Кутузовской мили". По данным МВД, пострадавшими от действий бизнесмена признаны более 80 граждан. Он объявлен Интерполом в международный розыск. В настоящее время Полонский находится в Камбодже, где против него и двух его друзей заведено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений и незаконном содержании под стражей. Россиян обвиняют в том, что в один из последних дней 2012 года, находясь в состоянии опьянения, они заперли в трюме яхты местный экипаж, а затем заставили моряков прыгать за борт. На прошлой неделе Генпрокуратура направила в Камбоджу, где сейчас находится бизнесмен, официальный запрос о его выдаче. Власти страны подтвердили, что готовы экстрадировать его на родину.