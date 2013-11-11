Россиянин бросил помидор в короля Нидерландов и его супругу

Неприятный инцидент омрачил и без того напряжённые отношения между Москвой и Амстердамом. Король Нидерландов с супругой, находившиеся в российской столице, выходили из концертного зала, когда неизвестные бросили в них помидор. Королевская чета не пострадала, супруги продолжили путь согласно утверждённому плану мероприятий, пишет Russia Today.

Как выяснилось, нападавшие состоят в Национал-большевистской партии, которую в России запретили. Они обвинили королевскую семью в гибели своего соратника Александра Долматова. Он совершил самоубийство в нидерландской депортационной тюрьме после того, как ему отказали в политическом убежище. Напомним, что инцидент произошёл при и так обострённых отношениях между двумя странами.

Нидерланды подали в суд на Россию, обвинив её в незаконном задержании 30 активистов «Гринписа», находившихся на борту судна «Арктик Санрайз». Вскоре после этого в Гааге полицейские избили российского дипломата в его собственном доме, а затем отправили его в участок без официального объяснения причины задержания.

Власти Нидерландов принесли России свои извинения. Однако затем люди в масках проникли в дом сотрудника нидерландского посольства в Москве и избили его. Российская сторона также принесла извинения и заверила, что преступники будут найдены. Новый инцидент никак не связан с этими событиями. Но он свидетельствует о том, что отношения между Россией и Нидерландами продолжают ухудшаться.