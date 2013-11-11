В Румынии монархисты требуют вернуть короля

В столице Румынии прошла демонстрация с требованием провести в стране референдум о восстановлении монархии. Как сообщило агентство ИТАР-ТАСС, свыше тысячи демонстрантов прошли по центральным улицам Бухареста с лозунгами "Монархия спасет Румынию!", "Король, возвращайся, мы сыты республикой, которой управляют коррумпированные политики!".

По данным опросов, восстановление конституционной монархии поддерживает почти пятая часть румын, наименьшей популярностью у них пользуется действующая полупрезидентская форма правления.

Летом 2013 года идею проведения референдума по этому вопросу поддержал президент Траян Бэсеску. "Хотя конституция запрещает менять форму правления, однако скрывать рост числа монархистов в стране нет никакого смысла. Мы много обсуждали с советниками как отразить это в законодательстве", - сказал глава Румынии.

По его словам, одним из вариантов решения вопроса "может стать референдум по восстановлению монархического режима". В поддержку восстановления монархии выступает входящая в правящую коалицию Национал-либеральная партия, ряд других политических и общественных формирований.

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Монархия в Румынии была ликвидирована в 1947 году, когда прокоммунистическое правительство вынудило короля Михая I отречься от престола. Однако отношение к королевской семье и со стороны властей остается неоднозначным. После падения режима диктатора Николая Чаушеску, Михаю, которому недавно исполнился 91 год, несколько лет не разрешали вернуться в страну. Затем выдали паспорт и возвратили фамильные замки и виллы. Однако в прошлом году разгорелся конфликт между королем и президентом, который публично назвал Михая "русским лакеем" за то, что он в 1944 году вывел Румынию из войны на стороне Гитлера, арестовал фашистского диктатора Антонеску и открыл фронт советским войскам. Во время данного конфликта, Бэсеску отказался прибыть в парламент, где Михай выступил с речью по случаю своего дня рождения. В ответ королевский дом неоднократно критиковал главу государства и проводимую им политику.