Спецслужбы Британии следили за бельгийским оператором связи - СМИ

03:54, 11 ноября 2013
Мир
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Секретные службы Великобритании вели слежку за каналами связи бельгийского государственного оператора Belgacom через фальшивые аккаунты социальной сети Linkedln

/ Фото: anthropos.org.ua

Германское издание Der Spiegel использовало разоблачительные данные экс-сотрудника американского АНБ Эдварда Сноудена, пишет Интерфакс.

В сентябре в Брюсселе стало известно, что бельгийская компания связи Belgacom подвергалась шпионажу со стороны британской спецслужбы GCHQ (Government Communications Headquarters). Der Spiegel утверждает, что это происходило через подставные интернет-сайты, в том числе на профессиональной социальной сети LinkedIn.

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Когда служащие Belgacom заходили на эти сайты, GCHQ внедрила шпионскую программу в сеть бельгийского оператора. По такой же схеме британцы, сообщает журнал, шпионили за Организацией стран-экспортеров нефти в Вене.

Социальная сеть LinkedIn якобы уже осудила подобные действия британских спецслужб.

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