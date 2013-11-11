В Иране застрелили замминистра промышленности
02:43, 11 ноября 2013Мир
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Заместитель министра промышленности и рудников Ирана Сафдар Рахмат Абади был убит неизвестными в собственной машине в восточной части Тегерана
По данным иранских СМИ, Абади, отвечавший в Минпроме Ирана за работу с парламентом, скончался от огнестрельных ранений в голову и грудь за рулем своего автомобиля, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
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Как сообщили представители полиции, выстрелы были произведены изнутри автомобиля, так как в нем были найдены гильзы от патронов, причем ни одно из оконных стекол автомашины повреждено не было.
Других подробностей инцидента пока не сообщается.
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