Путин затевает чистки в российской полиции

Глава государства поздравил с профессиональным праздником представителей МВД, в том числе ветеранов, которые "задали высокую планку служения Отечеству", пишет РИА Новости.

"Именно на этот нравственный ориентир должно равняться сегодняшнее поколение сотрудников МВД, стремиться под стать своим легендарным предшественникам служить честно и безупречно, работать для людей, с первых шагов беречь честь мундира, авторитет службы", — подчеркнул президент.

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По его словам, МВД является ключевым звеном правоохранительной системы и выполняет особую роль в обеспечении стабильного развития общества и государства.

"Поэтому укрепление министерства, его авторитета и кадрового состава, очищение от тех явлений, которые дискредитируют службу — безусловно, один из приоритетов", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что только "современные, хорошо оснащенные, пользующиеся доверием граждан органы внутренних дел способны эффективно решать ответственные задачи, которые ставит перед вами общество".

"Прежде всего, это защита законных интересов граждан, борьба с преступностью, обеспечение общественной безопасности, защита бизнеса от произвола, коррупции и криминального давления", — сказал глава государства.