В США на вечеринке застрелили двух подростков

По информации шерифа округа Харрис, стрельба началась около полуночи в одном из домов на улице Энчэнтед Крик, где в этот момент проходила вечеринка. Всего на ней присутствовало от 60 до 70 человек, главным образом старшеклассники.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает Интернет-портал издания Houston Chronicle.

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Часть пострадавших получили травмы в результате давки, которая возникла внутри дома, когда паникующие подростки пытались выбраться наружу, услышав выстрелы.

По подозрению в совершении преступления полиция разыскивает двух человек.