В США на вечеринке застрелили двух подростков
12:07, 10 ноября 2013Мир
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В результате стрельбы на вечеринке в одном из домов в Хьюстоне погибли два человека, 16 человек доставлены в больницы с различными ранениями.
Полиция разыскивает двух подозреваемых / Фото: allforhunt.com
По информации шерифа округа Харрис, стрельба началась около полуночи в одном из домов на улице Энчэнтед Крик, где в этот момент проходила вечеринка. Всего на ней присутствовало от 60 до 70 человек, главным образом старшеклассники.
Как передает РИА «Новости», об этом сообщает Интернет-портал издания Houston Chronicle.
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Часть пострадавших получили травмы в результате давки, которая возникла внутри дома, когда паникующие подростки пытались выбраться наружу, услышав выстрелы.
По подозрению в совершении преступления полиция разыскивает двух человек.
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