В Партии регионов хотят взять паузу перед Ассоциацией с ЕС

В эфире канала Интер Царев отметил, что Украина разделилась на тех, кто за ассоциацию с Евросоюзом, и тех, кто против, пишет Gazeta.ua.

"У нас Украина разделилась. У нас не все хотят подписывать Соглашение об ассоциации. И это не секрет. У нас Украина разделена на пополам", - сказал "регионал".

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По его убеждению, дабы не усугубить положение в стране, следует хорошо подумать перед окончательным выбором.

"Если мы не хотим сделать этот раскол очень серьезным, мы должны думать о том, что мы делаем. Я считаю, что мы должны взять паузу, потому что этот выбор очень не простой и очень ответственный", - подытожил Царев.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что в Европейском Союзе рассматривают возможность подписания Соглашения об ассоциации с Украиной в 2014 году, а не во время Вильнюсского саммита в ноябре этого года.