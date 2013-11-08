Палестинцы: В смерти Арафата виноват Израиль - ВВС

Палестинские чиновники заявили, что считают Израиль "единственным подозреваемым" в смерти лидера палестинцев Ясира Арафата, скончавшегося в парижской больнице в 2004 году. Заявление прозвучало в ответ на доклад швейцарских врачей, согласно которому в останках Арафата обнаружили высокое содержание радиоактивного полония, сообщает BBC Украина.

Председатель палестинской правительственной комиссии, созданной для расследования смерти Арафата, назвал ее "убийством". По его словам, расследование обстоятельств смерти палестинского лидера продлится, "пока будут выяснены все элементы этого дела".

Израиль неоднократно отрицал какую-либо причастность к смерти Ясира Арафата.

Вдова Арафата Суха сказала, что отчет швейцарских медиков доказывает факт его убийства. Однако она не назвала конкретных виновников, отметив, что ее покойный муж имел много врагов в разных частях мира и не может никого прямо обвинять .

Проводник палестинцев умер в военном госпитале в Париже, куда его привезли на лечение его президентского комплекса в городе Рамалла после внезапной болезни.

"Мы утверждаем, что Израиль - главный и единственный подозреваемый по делу об убийстве Ясира Арафата, и мы будем и впредь проводить тщательное исследование с целью найти и подтвердить все составные элементы этого дела", - заявил на пресс-конференции в Рамалле глава палестинской комиссии Тавфик Терави.

Неясно, как палестинские следователи объясняют попадания яда в организм Арафата, ведь он был постоянно окружен охранниками и помощниками.

Корреспондентка ВВС Йоланда Нелл , которая была на слушаниях в пятницу , сказала , что в ответ на этот вопрос председатель комиссии сказал, что проведено много собеседований и он получил "информацию о безопасности", но пока не будет ее разглашать.

По теме: Палестина представит результаты экспертиз останков Арафата

Швейцарские ученые в обнародованном накануне отчете сказали, что останки Арафата содержали "неожиданно высокие" дозы полония - 210. Однако они отказались со 100% уверенностью утверждать, что именно это привело его смерти.

Его останки были эксгумированы прошлого года - спустя как лабораторные анализы его вещей показали, что палестинского лидера могли отравить.

Примерно 60 образцов тканей были распределены между следователями из Швейцарии, России и Франции, которые взялись за расследование по просьбе вдовы Арафата.

В августе 2012 года Франция открыла уголовное расследование после того как швейцарские ученые, которые работали со съемочной группой "Аль - Джазиры", обнаружили первые следы полония.

На прошлой неделе представитель российских властей заявил, что следов полония в образцах тканей Арафата не обнаружено.

По словам корреспондента ВВС, часть палестинских чиновников уже призвали провести новое международное расследование смерти Арафата.

Швейцарские ученые говорят, что не могут сделать категоричные выводы из-за большого промежутка времени, прошедшего между смертью и началом расследования.

Арафат 35 лет возглавлял Организацию освобождения Палестины перед тем, как в 1996 году стать первым палестинским президентом.

В его официальной истории болезни причиной смерти назван инсульт, произошедший вследствие заболевания крови.

Суха Арафат говорит, что не сомневается в том, что ее покойного мужа убили. Однако она отказалась обвинить в убийстве Арафата Израиль.

"Я никого не могу обвинить. Все хотят обвинить Израиль, а я так не могу - не могу делать какие-то выводы, - сказала вдова Арафата в интервью BBC. - Теперь дело рассматривает французское правосудие. А я лишь хочу задокументировать это дело для истории".