В Бразилии на горной дороге разбился автобус: есть жертвы и десятки раненых

22:10, 03 ноября 2013
Мир
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Автобус разбился в воскресенье на горной дороге на юге Бразилии, погибли четыре человека, 40 получили ранения.

Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти, авария произошла близ города Пасу-Фунду в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Автобус, возвращавшийся из Парагвая, съехал с дороги и упал в 30-метровый овраг, передает РИА Новости.

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Пострадавшие госпитализированы. Были ли среди жертв или пострадавших иностранцы, не сообщается. Полиция выясняет причины аварии.

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