В Бразилии на горной дороге разбился автобус: есть жертвы и десятки раненых
22:10, 03 ноября 2013Мир
504 0
Автобус разбился в воскресенье на горной дороге на юге Бразилии, погибли четыре человека, 40 получили ранения.
Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти, авария произошла близ города Пасу-Фунду в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Автобус, возвращавшийся из Парагвая, съехал с дороги и упал в 30-метровый овраг, передает РИА Новости.
По теме: В Бразилии разгромили автовокзал, протестуя против высоких тарифов
Пострадавшие госпитализированы. Были ли среди жертв или пострадавших иностранцы, не сообщается. Полиция выясняет причины аварии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter