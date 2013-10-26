В Туркмении объявлена амнистия в честь Дня независимости

В Туркмении объявлена амнистия в отношении более тысячи осужденных в связи с предстоящей 22-й годовщиной независимости страны. Соответствующий указ президента Гурбангулы Бердымухамедов опубликован сегодня в национальных СМИ, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы даем этим людям возможность честным трудом искупить свою вину и активно участвовать в жизни страны", - подчеркнул глава республики. Администрациям областей и районов глава государства указал на "обязательное трудоустройство всех вернувшихся из мест заключения".

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Масштабные амнистии в Туркмении объявляются с 1999 года, когда в стране отменили смертную казнь. В нынешнем году были уже помилованы более 2 тысяч заключенных - в честь Дня Конституции и в канун "Ночи всепрощения и всемогущества" - в период мусульманского поста. Самая многочисленная амнистия годы независимости Туркмении была проведена в 2002 году, тогда на свободу вышли 16,2 тысячи человек.