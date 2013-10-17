Латвия ограничит выдачу видов на жительство в обмен на инвестиции

Законопроекту присвоен статус срочности, и во втором, окончательном чтении его планируется рассмотреть 31 октября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интернет-портал mixnews.lv.

Компромиссное решение предусматривает ограничения на выдачу ВНЖ до 700 сделок в год на сумму более 150 тысяч евро и еще 100 сделок в год на сумму свыше 500 тысяч евро.

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Если число сделок на сумму свыше 500 тысяч евро за год превысит установленный лимит, его можно будет пополнить за счет сделок свыше 150 тысяч евро. В 2015 и 2016 годах количество сделок будет сокращено соответственно до 525 и 350, а в 2017 году программа может быть прекращена или сохранена на уровне 2016 года.

В 2010 году Латвия приняла поправки к законодательству, согласно которым вид на жительство в стране может получить любой гражданин другого государства, который купит недвижимость в Риге или других крупных городах Латвии за 200 тысяч долларов или за 100 тысяч долларов в любом другом месте Латвии. За три года такой возможностью воспользовались около 5 тысяч человек, в большинстве своем это граждане РФ и других стран СНГ.

Входящая в состав правительства партия ”Все Латвии” призвала запретить выдачу видов на жительство иностранцам, поскольку это привело к усилению позиций в стране русского языка.