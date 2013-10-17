В Москве начались Дни Киева

Как сообщили УНИАН в Департаменте внешнеэкономических и международных связей города Москвы, мероприятия в российской столице будут проходить 17-19 октября.

В частности, сегодня пройдет встреча мэра Москвы Сергея Собянина с председателем Киевской горгосадминистрации Александром Поповым. По итогам переговоров будет подписано совместное заявление.

Также состоится передача уменьшенной копии памятника Михаилу Булгакову, установленного в Киеве, для музея Москвы.

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Вечером в здании московского драматического театра имени Пушкина пройдет спектакль «Насмешливое моё счастье» в исполнении актёров Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.

18 октября Попов примет участие в возложении венков и цветов к Могиле неизвестного солдата и стеле Города воинской славы в Александровском саду.

Далее программой предусмотрено открытие московско-киевского бизнес-форума «Москва – Киев: инвестиционная привлекательность мегаполисов».

Также запланировано проведение круглых столов по вопросам образования по теме «Международные образовательные проекты ЮНЕСКО как механизм новых подходов к содержанию образования», по вопросам здравоохранения по темам: «Опыт предоставления перинатальных услуг населению г. Киева».

В Национальном культурном центре Украины в Москве Попов встретится с московскими ветеранами-участниками освобождения Киева и вручит им памятные знаки.

Вечером в драмтеатре имени Пушкина пройдет спектакль «Наполеон и Корсиканка» в исполнении актёров театра русской драмы имени Леси Украинки.

Также вечером в Московском международном доме музыки пройдет гала-концерт мастеров оперного искусства и официальное открытие Дней Киева в Москве. По окончанию концерта запланирован прием от имени председателя КГГА.

19 октября Попов посетит соревнования по тайскому боксу, а также турнир Kiev-Moscow unity jam.