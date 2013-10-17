Сирийские боевики напали на тюрьму в Алеппо

Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на правозащитную организацию Syrian Observatory for Human Rights, в нападении на тюрьму участвовали, главным образом, боевики «Фронта аль-Нусра» — исламистской организации, связанной с «Аль-Каидой», пишет Лента.ру.

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Целью нападавших был административный корпус тюрьмы, в котором в настоящий момент идет бой, заявили представители Syrian Observatory for Human Rights. Данных о жертвах среди нападавших или персонала тюрьмы пока нет.

В мае 2013 года боевикам удалось прорваться на территорию центральной тюрьмы в Алеппо и взять под свой контроль несколько зданий, который до сих пор остаются в их руках. При этом остальная часть тюрьмы контролируется правительственными силами.

Алеппо — второй по величине город Сирии — является одним из центров вооруженного противостояния между противниками режима президента Башара Асада и правительственными силами. За более чем два года гражданской войны в Сирии погибли не менее 110 тысяч человек.