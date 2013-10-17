В США ТЦ эвакуировали из-за развеянного праха

Тревога в торговом центре «Westfield Southgate Mall» в городе Сарасота (Sarasota) была объявлена после того, как возле одного из магазинов сотрудники и посетители центра обнаружили подозрительный белый порошок. На место происшествия была вызвана полиция и специалисты по работе с опасными веществами, людей из торгового центра эвакуировали, сообщает Лента.ру со ссылкой Fox News.

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Однако вскоре удалось установить, что «белый порошок» — это прах, который развеял на территории торгового центра один из посетителей.

По данным Fox News, житель Флориды рассыпал прах своей покойной невесты около одного из магазинов, с которым у пары были связаны особые воспоминания. По предварительной информации, умершая женщина работала в одном из магазинов в «Westfield Southgate Mall». При этом не уточняется, был ли прах развеян именно возле этого магазина.

Развеявший прах после беседы с полицией был отпущен без предъявления каких-либо обвинений. При этом представители правоохранительных органов Сарасоты предположили, что администрация торгового центра может попытаться через суд заставить этого человека возместить убытки, которые «Westfield Southgate Mall» понес из-за вынужденного перерыва в работе. Торговый центр, как уточняет Fox News, был закрыт в течение примерно двух часов.