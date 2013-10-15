В Екатеринбурге обрушился торговый центр (фото)

Полностью обвалился второй этаж ТЦ. В общей сложности от здания отделился кусок площадью 300 м. кв., передает "URA.Ru"

"Грохот был такой, как будто взорвалась бомба. Весь район тряхнуло, у автомобилей включились сигнализации. От ТЦ отвалилось все левое крыло. Пострадавших вроде бы нет. Но точно этого сказать никто пока не может, завалы очень большие, кругом пыль", — говорят очевидцы.

В настоящее время на месте уже работают сотрудники полиции.

"Ведется проверка. К счастью обошлось без пострадавших", — сообщил пресс-атташе ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.