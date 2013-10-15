В Екатеринбурге обрушился торговый центр (фото)
02:35, 15 октября 2013Мир
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В Екатеринбурге рухнуло здание строящегося торгового центра.
В Екатеринбурге рухнуло здание строящегося торгового центраФото ura.ru
Полностью обвалился второй этаж ТЦ. В общей сложности от здания отделился кусок площадью 300 м. кв., передает "URA.Ru"
"Грохот был такой, как будто взорвалась бомба. Весь район тряхнуло, у автомобилей включились сигнализации. От ТЦ отвалилось все левое крыло. Пострадавших вроде бы нет. Но точно этого сказать никто пока не может, завалы очень большие, кругом пыль", — говорят очевидцы.
Полностью обвалился второй этаж ТЦ Фото ura.ru
В настоящее время на месте уже работают сотрудники полиции.
В общей сложности от здания отделился кусок площадью 300 м. кв. Фото ura.ru
"Ведется проверка. К счастью обошлось без пострадавших", — сообщил пресс-атташе ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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