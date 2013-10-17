Франция готова принять 500 беженцев из Сирии

Об этом сообщает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Управления Верховного комиссара в Париже Филиппа Леклерка.

По его словам, соответствующее заявление сделал президент Франции Франсуа Олланд в ходе встречи с Гутерресом в Елисейском дворце, пишет РИА Новости.

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Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Питер Кесслер заявлял, что квоты для сирийцев, вынужденных покинуть страну из-за непрекращающегося с марта 2011 года кровопролития, согласились выделить 17 стран, в том числе США, Франция и Австралия. По словам Кесслера, страны согласились принять в общей сложности 10 тысяч беженцев. Осуществление программы начнется в 2014 году.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, унесший, по данным ООН, жизни свыше 100 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащих к разным вооруженным формированиям, в которых, в том числе действуют иностранные наемники.