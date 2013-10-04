В России планируют повысить уровень национальной толерантности с 52% до 85%

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статс-секретаря, замминистра Светлану Иванову.

Выступая на дискуссионной площадке в рамках съезда "Единой России", которая посвящена обсуждению указа Путина от 7 мая 2012 года "Об обеспечении межнационального согласия", она напомнила, что была принята ФЦП "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России". До 2020 года на нее выделяется 6,8 миллиарда рублей, в том числе 4,6 миллиарда рублей из федерального бюджета.

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"В результате реализации всех мероприятий федеральной целевой программы мы планируем к 2020 году увеличить долю граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений до 65%, сейчас - 51%. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности - до 85%, сейчас - 52,6%", - сказала она.

"В рамках ФЦП реализуется ряд мероприятий, в частности, на региональном уровне будут созданы центры мониторинга межнациональных отношений и call-центры по приему информации о конфликтах и предконфликтных ситуациях", - напомнила она. "Будет определен регламент оперативного реагирования на такие ситуации и предусмотрена ответственность должностных лиц, если они бездействуют. В 2014 году планируется завершить формирование федеральной системы мониторинга", - отметила Иванова.

По ее словам, эта система обеспечит мониторинг СМИ и социальных сетей, позволит интегрировать информацию различных органов власти, экспертов, социологических, общественных и религиозных организаций.