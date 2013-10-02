Парламент Италии выразил доверие правительству

Такое решение было принято после того, как бывший премьер, лидер правоцентристов, которые принимают участие в правящей коалиции, Сильвио Берлускони кардинально изменил свою позицию, заявив, что его партия поддержит кабинет Летти.

Накануне пять членов итальянского кабинета министров из партии Берлускони «Народ свободы» объявили о выходе из правительства. В то же время, главные представители этой партии заявили, что намерены поддержать Летти, сообщает Радио Свобода.

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Отмечается, что споры внутри правящей коалиции заострились после того, как в августе суд в Италии подтвердил приговор бывшему премьеру Берлускони по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Нынешнее коалиционное правительство Италии было сформировано через два месяца после парламентских выборов, которые прошли в феврале этого года и на которых ни одна из партий не получила убедительной победы.