Десятки человек стали жертвами мощного взрыва в Пакистане

Из-за взрыва, произошедшего у расположенного близ рынка полицейского участка, загорелись не менее восьми магазинов и припаркованные рядом с ними автомобили. По предварительным данным, в действие было приведено заложенное в автомобиль взрывное устройство, сообщает РИА Новости по информации Geo News.

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Среди жертв - пять или шесть женщин, которые сгорели вмести со своими детьми. В момент трагедии на месте взрыва не было сотрудников правоохранительных органов.

В пятницу не менее 16 человек погибли при подрыве автобуса с сотрудниками администрации Пешавара. В прошлое воскресенье при совершенном смертниками двойном теракте у Церкви Всех Святых в Пешаваре погибли более 80 человек.

Последние теракты на северо-западе Пакистана происходят на фоне сообщений о намерении властей страны начать мирные переговоры с движением "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП). Ранее в сентябре представители крупнейших партий Пакистана на Общепартийной конференции призвали правительство "начать диалог"с ТТП. Представители талибов заявили, что готовы начать переговоры при условии вывода правительственных войск из северо-западной Зоны племен и освобождении всех талибов из тюрем.

В августе премьер-министр Пакистана Наваз Шариф в своем обращении к нации заявил, что намерен "положить конец терроризму - с помощью переговоров и примирения, или же с помощью силы".