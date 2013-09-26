Эстония протестировала электронное голосование

Муниципальные выборы состоятся 20 октября, электронное голосование начинается 10 октября. Для участия в электронном голосовании избиратель должен воспользоваться специальной идентификационной картой (ID-картой), которая является удостоверяющим личность документом наравне с паспортом. Необходимо также иметь считывающее устройство для такой карты и загрузить специальную программу с сайта избиркома, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на избирательную комиссию страны.

В ходе пробного голосования пользователи могли проверить, правильно ли настроены их компьютеры, действительны ли сертификаты их ID-карт или приложения mobiil-ID для голосования по мобильному телефону, есть ли у них действующие PIN-коды. Были выявлены незначительные проблемы, в ходе тестирования удалось наладить работу системы.

На прошлых парламентских выборах в 2011 году электронным путем, в том числе и с помощью мобильного телефона, свой голос отдали 140,8 тысячи человек, что является рекордным показателем с 2005 года, когда эта возможность была предоставлена впервые. На предыдущих муниципальных выборах в 2009 году электронным путем проголосовали 104,4 тысячи человек.