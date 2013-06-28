Посольство США: запрета на выдачу виз для депутатов от «Свободы» нет

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН отделом прессы, образования и культуры посольства заявлении по поводу слухов о якобы запрете на выдачу виз.

“Мы оцениваем просьбу о предоставлении виз индивидуально, по мере поступления, руководствуясь законодательством США. Мы не имеем запрета на парламентариев от партии "Свобода", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко готовит обращение в Министерство иностранных дел Украины по поводу информации в некоторых СМИ о якобы существовании решения Госдепартамента США о нежелательности въезда в эту страну его и лидера “Свободы” Олега Тягнибока.

В комментарии УНИАН он сказал: “Сейчас готовлю обращение в МИД Украины, чтобы они объяснили информацию”. При этом Мирошниченко подчеркнул: “Я в США никогда в жизни не был. И никогда не обращался за визой, потому что не было необходимости”.

Мирошниченко считает, что такая информация распространяется сознательно, чтобы дискредитировать «Свободу».

По его мнению, «партию “Свобода» дискредитирует в том числе и МИД Украины, и нынешняя власть». «Они делают это системно. Распространяется разная неправдивая информация о нас, распространяются разные заявления отдельных одиозных политиков Европы и выдаются за мнение то ли Европарламента, то ли ПАСЕ, а в действительности разные заявления, дискредитирующие “Свободу”, распространяют представители одиозных политических сил, которые являются союзниками Партии регионов в разных странах - в Польше, в Болгарии», - сказал депутат.