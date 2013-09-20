Керри: Сирийская оппозиция не может быть причастной к химатаке

"Доклад подтвердил сделанные нами выводы о вине режима Асада. В противном случае нужно представить, что сторонники оппозиции незаметно проникли на контролируемую режимом территорию, использовали пусковые установки, которых у них нет, снарядили боеприпасы зарином, которого у них нет, и затем открыли огонь по собственным позициям", - сказал Керри, пишет РИА Новости.

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Власти Сирии уверяют, что к применению химоружия причастна оппозиция.

Кроме того, по мнению госсекретаря, Совбезу ООН следует принять обязывающую резолюцию по сирийскому химоружию на следующей неделе.

"СБ ООН должен быть готов действовать на следующей неделе", - сказал Керри.

"Полное уничтожение сирийского химического оружия мирными средствами возможно. Эта возможность будет определена решимостью ООН последовать соглашению, которого Россия и США достигли в Женеве", - уточнил политик.

Напомним, сирийский лидер Башар Асад оценил расходы на уничтожение химического оружия в стране в один миллиард долларов. В то же время, Германия пообещала выделить на эти цели 2 млн евро.