В Германии тигр загрыз сотрудника зоопарка
01:22, 20 сентября 2013Мир
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В Германии 19 сентября произошло нападение тигра на сотрудника зоопарка.
От полученных травм мужчина скончался Фото animalbox.ru
Как сообщили в местных правоохранительных органах, от полученных травм мужчина скончался, передает ИТАР-ТАСС.
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Инцидент произошел в зверинце города Мюнстер (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия).
По предварительным данным, животное напало на 57-летнего сотрудника зоопарка в тот момент, когда он пытался загнать группу тигров в крытую часть клетки.
Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть мужчины. Другие обстоятельства инцидента не приводятся.
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