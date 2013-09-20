В Германии тигр загрыз сотрудника зоопарка

01:22, 20 сентября 2013
Мир
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В Германии 19 сентября произошло нападение тигра на сотрудника зоопарка.

тигр Фото animalbox.ru

Как сообщили в местных правоохранительных органах, от полученных травм мужчина скончался, передает ИТАР-ТАСС.

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Инцидент произошел в зверинце города Мюнстер (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия).

По предварительным данным, животное напало на 57-летнего сотрудника зоопарка в тот момент, когда он пытался загнать группу тигров в крытую часть клетки.

Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть мужчины. Другие обстоятельства инцидента не приводятся.

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