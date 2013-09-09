Во Франции сбежавший из цирка слон убил 84-летнего пенсионера

После очередного представления слона отправили в загон под открытым небом. Как рассказали свидетели, там он дотянулся до куска брезента, набросил его на электрическую изгородь, а затем продавил забор, воспользовавшись этой «защитой» от электротока. Вторую линию преград из цирковых вагончиков он преодолел, используя физическую силу.

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Об этом по информации Agence France-Presse сообщает Lenta.ru.

Выбравшись на свободу, слон налетел на пенсионера, который был госпитализирован, но позднее скончался от полученных ранений.

Удалось ли поймать беглого слона, не сообщается.