Во Франции сбежавший из цирка слон убил 84-летнего пенсионера
17:59, 09 сентября 2013Мир
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Слон, сбежавший из цирка в одном из пригородов Парижа, 9 сентября убил 84-летнего местного жителя, оказавшегося на дороге животного.
Слон набросил брезент на электрическую изгородь / Фото : club.foto.ru
После очередного представления слона отправили в загон под открытым небом. Как рассказали свидетели, там он дотянулся до куска брезента, набросил его на электрическую изгородь, а затем продавил забор, воспользовавшись этой «защитой» от электротока. Вторую линию преград из цирковых вагончиков он преодолел, используя физическую силу.
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Об этом по информации Agence France-Presse сообщает Lenta.ru.
Выбравшись на свободу, слон налетел на пенсионера, который был госпитализирован, но позднее скончался от полученных ранений.
Удалось ли поймать беглого слона, не сообщается.
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