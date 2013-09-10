В Турции начались Дни культуры Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины, отметив, что по этому поводу Анкару сегодня, 10 сентября, посетит министр культуры Леонид Новохатько.

В первый раз организованные на государственном уровне Дни культуры Украины в Турции начнутся гала-концертом Национального заслуженного академического ансамбля танца им. Вирского в Национальном театре оперы и балета Анкары, сообщили в министерстве.

По теме: В Шанхае открыли Украинский центр

Во время визита Новохатько встретится с министром культуры и туризма Турецкой Республики Омером Челиком. На встрече министры обсудят вопросы дальнейшего развития двусторонних культурных отношений между Украиной и Турцией, а также достижение договоренностей относительно сотрудничества в сфере охраны культурного наследия, отмечается в сообщении.

Кроме этого, в рамках Дней культуры Украины в Турции состоится открытие культурологического проекта «Янтарные мозаики» и выставки изделий художественных голограмм скифского золота.

Дни культуры Украины в Турции в этом году продлятся четыре дня, сообщили в пресс-службе.