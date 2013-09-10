Бельгийка подала второй иск о признании отцовства к Альберту II

Первый иск, поданный в июне этого года, когда Альберт II еще находился на престоле и обладал полной неприкосновенностью как глава государства, Боэль аннулировала 3 сентября, сообщает РИА Новости.

Теперь истица намерена через суд добиться получения ДНК Алберта II как уже экс-главы государства и доказать его отцовство. Поскольку монарх лишился иммунитета от судебного преследования, в случае, если такое решение примет суд, его могут обязать пройти тест на ДНК.

Истица сначала намерена добиваться проведения теста на отцовство для своего юридического отца Жака Боэля, а после этого – для Альберта II.

Ранее Альберт II заявлял, что он не намерен признавать ее своей дочерью.

Мать Дельфины Боэль – баронесса де Сели-Лонгшампс – долгое время скрывала от дочки, кто является ее отцом. Лишь в возрасте 18 лет Дельфина узнала от матери, что она – внебрачная дочь монарха. Связь тогдашнего принца Альберта и баронессы продолжалась 16 лет, однако, уже став королем, Дельфину он так и не признал.