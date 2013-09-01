В Грузии открыли памятник Сталину

Как сообщает Lenta.ru, мероприятие проходило в торжественной обстановке: к монументу возложили венки, и участники церемонии прочитали посвященные советскому вождю стихотворения.

Памятник, который изваяли на собранные для этого пожертвования, помещен в Телави возле Мемориала Второй мировой войны. Инициаторами установки нового монумента выступили организация «Сталинец» и Союз ветеранов.

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В сакребуло (муниципальной администрации) Телави к появлению памятника отнеслись скептически. Председатель муниципалитета Дима Бочоридзе заявил, что монумент установлен самовольно и может быть демонтирован.

Между тем ранее, в конце июля, было принято решение восстановить демонтированный в 2008 году памятник Сталину в его родном городе — Гори. Соответствующее решение было принято по инициативе местного городского собрания министерством культуры Грузии, однако вызвало резкую критику со стороны президента Михаила Саакашвили, который назвали Сталина «антигрузином».

Телави расположен в Алазанской долине в восточной части Грузии. Предположительно, в этом старинном городе похоронен отец Сталина — Виссарион Джугашвили, который скончался в 1909 году в Тифлисе. Широкой публике Телави известен как одно из мест действия кинофильма «Мимино», снятого Георгием Данелией в 1977 году.