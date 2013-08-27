Журналист Guardian намекнул, что готов перед выборами добавить Меркель хлопот

Журналист британской газеты Guardian Гленн Гринвальд, занимающийся публикацией поступившей от экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена информации, пообещал, что до выборов в бундестаг, которые состоятся 22 сентября, в СМИ появятся новые разоблачения, касающиеся деятельности немецких властей.

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Как Гринвальд заявил во вторник в эфире немецкого телеканала ARD, речь среди прочего идет о разведдеятельности американских и британских спецслужб в Германии, пишет РИА Новости.

При этом журналист добавил, что обработкой большей части этих данных занимался не он сам, а его коллеги из немецкого журнала Spiegel.

Говоря о роли правительства ФРГ в шпионском скандале, разразившемся после публикации разоблачений Сноудена, Гринвальд отметил, что "по меньшей мере частично оно в этом участвовало и не было честным"со своими гражданами.

Разоблачения Сноудена серьезно оживили предвыборную кампанию в Германии и стали одной из главных ее тем. Однако, как свидетельствуют опросы общественного мнения, на настроениях избирателей шпионский скандал пока не сказался.

Выборы в бундестаг пройдут менее чем через месяц - 22 сентября.