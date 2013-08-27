СМИ: В Москве арестовали грабителя-таджика по фамилии Сталин

Об этом сообщается в пресс-релизе МВД РФ, сообщает Лента.ру.

По версии следствия, ранее судимый за кражу мигрант знакомился возле торговых центров и станций метро с нетрезвыми гражданами. Он представлялся студентом, завязывал беседу и предлагал выпить пива.

По теме: В Одесской области ограбили автобус с китайцами

Уведя собутыльника в безлюдное место, Сталин угощал его напитком, в который заранее был подмешан азалептин. Вскоре потерпевший терял сознание, а мигрант забирал у него все ценное и скрывался.

В МВД отмечают, что один из потерпевших скончался от передозировки препарата.