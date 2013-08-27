СМИ: В Москве арестовали грабителя-таджика по фамилии Сталин

10:13, 27 августа 2013
Мир
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В Москве по подозрению серии грабежей с применением психотропных средств задержан 27-летний уроженец Таджикистана по фамилии Сталин.

Метро

Об этом сообщается в пресс-релизе МВД РФ, сообщает Лента.ру.

По версии следствия, ранее судимый за кражу мигрант знакомился возле торговых центров и станций метро с нетрезвыми гражданами. Он представлялся студентом, завязывал беседу и предлагал выпить пива.

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Уведя собутыльника в безлюдное место, Сталин угощал его напитком, в который заранее был подмешан азалептин. Вскоре потерпевший терял сознание, а мигрант забирал у него все ценное и скрывался.

В МВД отмечают, что один из потерпевших скончался от передозировки препарата.

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