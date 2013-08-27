В России депутат сравнил Обаму с Микки Маусом

Член группы по связям с парламентом Сирии в Госдуме РФ, депутат от Единой России Владимир Бурматов считает, что Обаму нельзя назвать самостоятельным президентом, сообщает РИА Новости.

"Он сейчас типа Микки Мауса, он тоже популярный и раскрученный, как герой этого мультика. Но ни у кого не вызывает сомнения, что слова, вложенные в уста Микки Мауса - это не его слова, а тех, кто за него их сказал и придумал. К сожалению, в случае с Обамой то же самое, он играет не свою игру, это навязанная игра, и непонятно, почему он ведется на это", - сказал Бурматов.

Он полагает, что США в любом случае не правы в этой ситуации, потому что действуют без оглядки на мнение кого бы то ни было.

По теме: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке

"Лауреат Нобелевской премии мира в очередной раз доказывает, что она была вручена ему совершенно напрасно", - считает депутат.

Напомним, ранее Барак Обама в интервью телеканалу CNN высказался против военного вмешательства в ситуацию в Сирии без мандата ООН. Тем не менее, американский лидер заявил, что США не ожидают сотрудничества режима Башара Асада с мировым сообществом, поэтому Америка постарается сместить сирийского лидера. Одновременно министр обороны США заявил, что его ведомство готово "к любому варианту развития событий".