США направляют военные корабли к Сирии
06:27, 24 августа 2013Мир
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Пентагон передислоцирует находящиеся в Средиземном море корабли ближе к Сирии на тот случай, если будет принято решение их задействовать для решения сирийской проблемы.
"Министерство обороны предоставляет президенту варианты действий для разных сценариев, и это требует перемещения сил и средств", - сообщает Washington Post со ссылкой на министра обороны США Чака Хейгела..
Глава Пентагона не уточнил, какие конкретные действия предпринимают ВМС.
Reuters ранее сообщил со ссылкой на представителя Минобороны США, что эсминец Mahan, который должен был покинуть Средиземное море и вернуться в Виргинию, останется в регионе. При этом источник подчеркнул, что ВМС не получали приказов о подготовке к военной операции, замечает РИА Новости.
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