Янукович поздравил Фиделя Кастро

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Обращаясь к Кастро, глава Украинского государства выразил убеждение, что заложенный при содействии лидера Кубинской революции фундамент украинско-кубинского взаимодействия и в дальнейшем будет служить крепкой основой для развития дружеских отношений между нашими странами.

Янукович пожелал Кастро крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

*** Фидель Алехандро Кастро Рус родился 13 августа 1926 года. Один из основных лидеров Кубинской революции. Кастро был премьер-министром Кубы с февраля 1959 по декабрь 1976 года и председателем Государственного совета Кубы, председателем Совета министров Кубы до отставки в феврале 2008 года. Он был первым секретарем Коммунистической партии Кубы с 1965 до 2008 года, пока не ушел в отставку по состоянию здоровья.