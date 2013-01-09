Ливия официально отказалась от названия «Великая Джамахирия»

Ливия называлась так в эпоху правления полковника Муаммара Каддафи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Аш-Шарк аль-Аусат».

По информации издания, депутаты утвердили новое название - Государство Ливия, которое будет использоваться временно до принятия Конституции.

"Цель принятия такого решения - дать возможность правительству внести изменения во все официальные документы, на которых до сих пор значится старое название страны", - указывает газета со ссылкой на руководство конгресса.

Еще в 1977 году была обнародована "Декларация Себхи", и Ливия стала именоваться Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия ("джамахирия" означает "государство народных масс"). Этот документ вошел в историю Ливии, закрепив, помимо нового наименования, Коран в качестве источника законодательства, а также принцип народовластия. В стране было упразднено правительство, политические партии, парламент, пост президента. По замыслу М.Каддафи, народ должен был реализовать свою власть напрямую через народные конгрессы, комитеты и профсоюзы. Конституцию в Ливии заменила "Зеленая книга" М.Каддафи, которая определяет политическое устройство страны.