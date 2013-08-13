Французские СМИ: украинец, спровоцировавший ДТП, страдает от паранойи

Министерство иностранных дел Украины в данный момент проверяет информацию зарубежных СМИ относительно психического заболевания украинца, подозреваемого в причастности к ДТП во Франции.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД Украины.

«Детальная информация будет во второй половине дня», - сообщили в ведомстве.

В то же время, французская газета Le Point со ссылкой на AFP сообщает, что украинский пассажир, который признался, что спровоцировал трагическое ДТП с автобусом на трассе A9 юга Франции 11 августа, может быть неподсудным, т. к. психиатр признал его душевнобольным. По словам психиатра, который 12 августа осмотрел украинца, ехавшего к родственникам в Испанию, тот страдает от бреда параноидального типа, заявил прессе прокурор Давид Шармац.

"Это означает, что по результатам первой психиатрической экспертизы, пассажир не будет (...) нести ответственности за свои действия", - сказал прокурор. Однако, по словам прокурора, новые экспертизы, которые будут выполнены в рамках расследования уголовного дела, должны подтвердить или опровергнуть диагноз.

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Газета также приводит слова водителя автобуса, сказанные им в понедельник после выхода из больницы, что пассажир попросил его остановиться, чтобы удовлетворить насущную потребность. По словам прокурора, водитель отказался остановить автобус, сказав пассажиру, что следующая остановка будет в Барселоне, и до нее несколько километров. "Он (пассажир) схватил руль и нанес удар справа, чтобы его остановить", - сказал прокурор.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на СМИ, гражданин Украины признался, что стал виновником катастрофы автобуса на юге Франции. По его словам, он умышленно дернул руль. Об этом сказал прокурор города Нарбона Давид Шармац.

"Тридцатилетний пассажир сообщил жандармам, которые его допрашивают, что он хотел добиться от водителя, чтобы тот остановил автобус", - сказал прокурор.

Автокатастрофа произошла на юге Франции, в районе города Фиту, в ночь на 11 августа. При падении автобуса с высокой насыпи погибли два человека. Госпитализировано свыше 30 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 41 пассажир и трое водителей.

Автобус фирмы Eurolines следовал из Марселя в Мурсию, на юг Испании. Префект департамента Од (Aude), в котором произошло ДТП, Луи Ле Фран сообщил прессе, что среди пассажиров были россияне и украинцы, а также французы и испанцы.

Испанский водитель, находившийся за рулем автобуса в момент ДТП, заявил следователем, что потерял управление по вине пассажира, который требовал совершить остановку и схватился за