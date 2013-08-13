Власти Египта пока не решились разогнать протестующих
08:18, 13 августа 2013Мир
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Египетские власти до сих пор не разогнали лагеря протеста в Каире.
Египет охвачен протестами / Фото: www.igt.org
Египетские власти пока воздерживаются от реализации планов разгона в Каире двух лагерей протеста сторонников свергнутого президента-исламиста Мухаммеда Мурси.
Ранее военные заявляли, что начнут очистки лагерей на рассвете в понедельник, но этого не произошло, - сообщает Радио Свобода.
Сторонники Мурси в понедельник устроили массовый митинг в Каире. В течение дня десятки тысяч людей скандировали имя исламистского президента.
Со времени свержения президента Мурси, тысячи людей создали два лагеря протеста в Каире. За этот период более 250 человек были убиты в уличных столкновениях.
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