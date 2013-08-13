Автор порноромана стала самым успешным писателем в мире

Заработав за последний год 95 миллионов долларов, Джеймс отодвинула на второе место американца Джеймса Паттерсона, который благодаря детективам о психологе Алексе Кроссе несколько лет подряд никому не уступал верхнюю строчку рейтинга.

"Формат электронной книги стал ключевым фактором, предоставившим читателям легкую возможность покупать наполненные эротическими сценами сиквелы и скрытно читать их в общественных местах", - говорится на сайте Forbes.

В десятку самых высокооплачиваемых авторов по версии журнала вошли также Дэн Браун и Стивен Кинг, добавляет РИА Новости.

Роман "Пятьдесят оттенков серого" весной этого года попал в список самых оскорбительных книг на полках американских библиотек. Несмотря на это, тиражи книги значительно перевалили во всем мире за 40 миллионов. Ее даже планируют поставить на сцене - в Нью-Йорке идут репетиции мюзикла по мотивам романа.