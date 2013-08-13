Автор порноромана стала самым успешным писателем в мире
Английская писательница Эрика Леонард Джеймс, автор эротико-порнографического бестселлера "Пятьдесят оттенков серого", стала самым высокооплачиваемым писателем года по версии журнала Forbes.
Заработав за последний год 95 миллионов долларов, Джеймс отодвинула на второе место американца Джеймса Паттерсона, который благодаря детективам о психологе Алексе Кроссе несколько лет подряд никому не уступал верхнюю строчку рейтинга.
"Формат электронной книги стал ключевым фактором, предоставившим читателям легкую возможность покупать наполненные эротическими сценами сиквелы и скрытно читать их в общественных местах", - говорится на сайте Forbes.
В десятку самых высокооплачиваемых авторов по версии журнала вошли также Дэн Браун и Стивен Кинг, добавляет РИА Новости.
Роман "Пятьдесят оттенков серого" весной этого года попал в список самых оскорбительных книг на полках американских библиотек. Несмотря на это, тиражи книги значительно перевалили во всем мире за 40 миллионов. Ее даже планируют поставить на сцене - в Нью-Йорке идут репетиции мюзикла по мотивам романа.