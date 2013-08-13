Умер патриарх экологической журналистики
03:08, 13 августа 2013Мир
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Известный российский журналист Василий Песков скончался в возрасте 83 лет.
Василий Михайлович Песков / Фото : mkommunar.ru
Об этом сообщает «Комсомольская правда», в которой он работал почти полвека. Несколько лет назад Песков перенес инсульт, но, несмотря на проблемы со здоровьем, продолжал писать до последних дней жизни.
Василий Михайлович Песков с 1956 года являлся постоянным автором «Комсомольской правды», ведущим авторской рубрики «Окно в природу».
Публикации Пескова регулярно появлялись и в других изданиях. С 1975 по 1990 годы был ведущим программы «В мире животных» на телевидении.
Кроме того, Песков написал несколько книг, первая из которых была опубликована в 1960 году. За книгу «Шаги по росе» (1963 год) он удостоен высшей в СССР - Ленинской - премии.
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