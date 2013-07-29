Ограбление в Каннах грозит стать крупнейшим в истории

Общая стоимость драгоценностей, похищенных в воскресенье злоумышленниками из гостиницы во французских Каннах, составила около 103 млн евро. Такие данные озвучила сегодня прокуратура города Грасс, которая ведет расследование дерзкого ограбления. На след злоумышленников правоохранительным органам выйти пока не удалось.

Ювелирные украшения и драгоценные камни были украдены в ходе вооруженного налета на престижный отель "Карлтон интерконтинентал", расположенный на набережной Круазет на Лазурном берегу. В гостинице проходила выставка "Невероятные бриллианты", на которой были представлены изделия фирмы "Левиев". Компания принадлежит крупному израильскому предпринимателю Льву Левиеву. Его состояние журнал "Форбс" в этом году оценивает в 1,5 млрд долларов.

Как отмечает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, это ограбление может стать крупнейшим в истории. До сих пор таковым считалось совершенное в 2003 году в бельгийском Антверпене - тогда добычей преступников стали украшения на сумму порядка 100 млн евро.

Во Франции самое серьезное преступление подобного рода было совершено в 2008 году в ювелирном магазине фирмы "Гарри Уинстон". Тогда было украдено ожерелий и драгоценных камней на 85 млн евро.