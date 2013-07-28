Завтра в Украине сухо и жарко

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 29 июля осадки не ожидаются, только в восточных областях и Крыму днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, в Крыму местами 18-23°, днем 27-32°, в восточных областях 23-28°. В западных областях сухо. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°, на Закарпатье, Прикарпатье и Волыни сильная жара 35-38°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.

В столице также без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 28-30°.

28 июля температура воды в Черном и Азовском морях составляла 22-25°, в районе Феодосии 17°, Одессы 15°, в Днепре возле Киева 21°.