США продолжают переговоры с Россией о выдаче Сноудена

Соединенные Штаты продолжают переговоры с Россией о выдаче Эдварда Сноудена Об этом заявила представитель Госдепартамента США Дженнифер Псаки. По ее словам, у России все еще есть возможность поступить правильно и вернуть бывшего сотрудника американских спецслужб на родину, где он должен предстать перед законом.

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Сноуден продолжает находиться в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". На прошлой неделе стало известно, что он направил в Федеральную миграционную службу России прошение о предоставлении ему временного убежища.

Эхо Москвы