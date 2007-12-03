Генсек НАТО недоволен выборами в России

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер выразил сегодня свою озабоченность в связи с тем, как были проведены парламентские выборы в России. Согласно сообщению, распространенному его пресс-секретарем, генеральный секретарь "выражает свою озабоченность тем, как были проведены выборы, и в особенности тем, что касается свободы слова и собраний".

Несмотря на это, отметил пресс-секретарь, альянс настроен и в дальнейшем придерживаться политики сближения с Россией, которая была принята НАТО после окончания "холодной войны" в начале 1990-х гг., передает Reuters.

По словам Схеффера, на предстоящей 7 декабря в Брюсселе встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в рамках Совета Россия-НАТО "мы будем вести себя в отношении друг друга, как это подобает взрослым".

"В отношениях НАТО-Россия обязательство это ключевое слово. Альтернативы обязательствам нет", - сказал генсек НАТО, отметив, что это также распространяется на проведение выборов.

Ранее сегодня с аналогичным заявлением выступила комиссар ЕС по внешним связям Бенита Ферреро-Вальднер. По ее словам, "проблемы были заметны еще до проведения голосования". "Мы были свидетелями определенных нарушений основных прав и свобод, особенно свободы слова и собраний" - заявила еврокомиссар на пресс-конференции в Берлине.